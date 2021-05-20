В Курске обсудили сложности весеннего призыва

ТАКТ. Однако в областном военкомате уверены: несмотря на трудности, с заданием, поставленным командованием Западного Военного округа, регион справится достойно.Весенняя призывная кампания, стартовавшая 1 апреля, входит в активную фазу. Она продлится до 15 июля, за это время комиссиям предстоит принять решения о категории годности к военной службе в отношении нескольких сотен молодых людей, а военкоматам нужно будет успеть отправить новобранцев к местам службы. Пока в воинские части уехали только 77 курян. Они пополнили воздушно-космические и сухопутные войска, сообщает телеканал
Владимир Родионов, военный комиссар Курской области:
- Мы уверены в том, что норму призыва мы выполним в полном объеме. Сложности всегда были, есть и будут. На сегодня – это противодействие пандемии. У нас два барьерных рубежа – один на призывных пунктах муниципальных образований, второй – на сборном пункте. За прошедшее время пандемии мы ни одного солдата больного солдата не отправили.
Как и прежде, парней будут дважды тестировать на коронавирусную инфекцию. Наличие прививки от COVID-19 пока носит для призывников рекомендательный характер, но, как отмечают в военном комиссариате, большинство приходящих на заседания врачебных комиссий уже провакцинировались. При распределении будущих солдат в воинские части во внимание принимается полученная ими гражданская специальность.
Михаил Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области:
- Призывная комиссия учитывает профессию и желание к тому же, где хочет служить призывник. В первую очередь, конечно, его профессиональную готовность и способность выполнять те или иные задачи. Это, конечно, водители, связисты и ребята, которые прошли обучение в ДОСААФ, имеют прыжки с парашютом. Мы таких ребят предназначаем в ВДВ.
С организацией призыва не все районы справляются одинаково хорошо. В лидерах – Золотухинский, Беловский и Глушковский. Среди аутсайдеров – Суджанский и Рыльский районы. У отстающих ещё есть время подтянуться. Как показывает практика, активнее всего весенняя призывная кампания проходит со второй половины июня, когда в учебных заведениях завершается экзаменационная пора, и вчерашние студенты, получив заветные дипломы, готовы перед началом карьеры пойти в армию.
В Курске обсудили сложности весеннего призыва
Пока в воинские части уехали только 77 курян