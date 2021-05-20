В Курской области возобновила работу мобильная станция переливания крови

Станция будет направлять мобильный комплекс на промышленные предприятия и в университеты, а также в районы Курской области

В Курской области возобновил работу мобильная станция переливания крови. Из-за пандемии выезды были приостановлены.Станция будет направлять мобильный комплекс на промышленные предприятия и в университеты, а также в районы Курской области.Как отмечают в региональном комитете здравоохранения, выездная работа по заготовке крови ведётся в соответствии с противоэпидемическими требованиями: проводится тщательная санитарная обработка, комплекс позволяет обеспечить социальную дистанцию между донорами. За смену принимают не более 50 человек, до пандемии эта цифра была вдвое больше.Ранее комплекс ежегодно совершал более 130 выездов.