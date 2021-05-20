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Завтра половина Курска останется без холодной воды

Телефон для справок: 70-06-14
Завтра половина Курска останется без холодной воды

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Завтра, 21 мая половина Курска останется без холодной воды. Причина - неотложные ремонтно–профилактические работы «Курскводоканала».

Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды в микрорайон «КЗТЗ» и на: улицу 50 лет Октября с прилегающими , улицу Дзержинского с прилегающими, улицы Большевиков, Суворовскую и Суворовские переулки, Красной армии, Пионеров с прилегающими (от ул. 50 лет Октября – Энгельса, до ул. Советской – Белинского), ул. Бойцов 9-й Дивизии, ул. Звездную, проспекты Клыкова и Плевицкой, улицы Запольную, Пучковку, улицы Орловские, ул. Студенческую.

Не будет воды также на проспектах Дружбы, Сергеева, Энтузиастов (нечетные номера домов), Хрущева (четные номера домов), на Майском бульваре (нечетные номера домов), и в частном секторе по проспекту Дружбы и прилегающими, улицах Веспремская, Энгельса, Песковских и Литовской с прилегающими улицами.

Курян просят сделать необходимый запас воды. Телефон для справок: 70-06-14
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