На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать свет
В Сеймском и Железнодорожном. В Центральном отключений не запланировано
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 24 по 28 мая с 9-00 до 16-00:
ул. Тракторная; 1-й Моковский переулок; Магистральный пр-д. д. 4а, б, в, г, 5а,б,в,г,6а,б,в,г, д. 18-32,д. 29-31; ул. 3-я Песковская д. 1-5; ул. Сумская д. 42а, д. 42, д. 40а, д. 40.
Телефон для справок: 32-32-15
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 24 по 28 мая с 9-00 до 16-00:
ул. П. Коммуны д. 56, д. 56а, д.56б, д.56в
26 мая с 13-30 до 16-30:
ул. Республиканская д. 50, д. 51, д. 55
Телефон для справок: 26-32-10
В Центральном округе отключений не запланировано.