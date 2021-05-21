На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать свет

В Сеймском и Железнодорожном. В Центральном отключений не запланировано

На следующей неделе в связи с проведением плановых ремонтных работ в электросетях в двух округах Курска будут отключать электричество. Света с 24 по 28 мая не будет по следующим адресам:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 24 по 28 мая с 9-00 до 16-00:ул. Тракторная; 1-й Моковский переулок; Магистральный пр-д. д. 4а, б, в, г, 5а,б,в,г,6а,б,в,г, д. 18-32,д. 29-31; ул. 3-я Песковская д. 1-5; ул. Сумская д. 42а, д. 42, д. 40а, д. 40.Телефон для справок: 32-32-15В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 24 по 28 мая с 9-00 до 16-00:ул. П. Коммуны д. 56, д. 56а, д.56б, д.56в26 мая с 13-30 до 16-30:ул. Республиканская д. 50, д. 51, д. 55Телефон для справок: 26-32-10В Центральном округе отключений не запланировано.