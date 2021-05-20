Курская область вошла в пятерку пилотных регионов по реализации президентских инициатив по возведению жилья

В Курской области будут строить жилье с помощью инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов. Регион вошел в пятерку пилотных регионов по реализации президентских инициатив по возведению жильяПравительственная комиссия по региональному развитию одобрила четыре курских проекта жилищного строительства общей стоимостью 60,4 млрд рублей. Для реализации 1-го этапа работы определено 117,9 га. Планируемые сроки реализации строительства объектов инфраструктуры – 2021-2025 годы.Проекты включают возведение порядка 1,1 млн кв. м жилья, строительство инженерной, социальной и транспортной инфраструктур.Так, на проспекте Плевицкой планируют возвести 170,8 тыс. кв. м жилья. Предусмотрены там также школа и детский сад, в микрорайоне проложат и новый водовод.Новостройки площадью 650 тыс. кв. м возведут и на улице Энгельса. В перспективе там распахнут двери школа, два детских сада и поликлиника. Запланировано строительство автомобильной дороги по проспекту Булатова и нового водовода.Новое жилье общей площадью 230 тыс. кв. м появится и на проспекте Дериглазова. По проекту в микрорайоне планируется построить еще один детский сад.На улице Фестивальной предполагается возведение 51 тыс. кв. м жилья, а также школы и детского сада.К сооружению первых объектов инфраструктуры с привлечением льготного финансирования намерены приступить в 2022 году.На строительство инфраструктуры планируют привлечь 14,2 млрд рублей, в том числе инженерной - 1,5 млрд, социальной - 8 млрд и дорожной - 4,7 млрд рублей.