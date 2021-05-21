Выпускные в курских школах растянутся на 8 дней

Выпускные, как и последние звонки, в Курской области пройдут очно. Но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора

Выпускные, как и последние звонки, в Курской области пройдут очно. Но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщает областная администрация.





В детских садах тоже разрешено провести утренники, состоятся они в конце мая. При этом мероприятие должно быть организовано для детей из одной группы. Чтобы не создавать в помещениях большого скопления людей, присутствовать может один из родителей.





Выпускные вечера в школах будут проходить в течение 8 дней – с 23 по 30 июня. Это тоже связано с коронавирусными ограничениями. Школам рекомендовано, если позволит погода, провести мероприятия на улице.