  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Выпускные в курских школах растянутся на 8 дней

Выпускные, как и последние звонки, в Курской области пройдут очно. Но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора

Читайте также

Выпускные, как и последние звонки, в Курской области пройдут очно. Но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщает областная администрация. 

В детских садах тоже разрешено провести утренники, состоятся они в конце мая. При этом мероприятие должно быть организовано для детей из одной группы. Чтобы не создавать в помещениях большого скопления людей, присутствовать может один из родителей. 

Выпускные вечера в школах будут проходить в течение 8 дней – с 23 по 30 июня. Это тоже связано с коронавирусными ограничениями. Школам рекомендовано, если позволит погода, провести мероприятия на улице.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области потеплеет до +25ºС

Завтра в Железногорске пройдёт арт-парад

Жители ряда курских многоэтажек судятся с управляющей компанией

Завтра в торговом центре куряне смогут провериться на меланому

В Курске в столкновении двух иномарок пострадал подросток

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске