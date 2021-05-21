Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 10-ти улицах

Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 10-ти участках автомобильных дорог. Как сообщает ЦУР, это улицы 8-е Марта, Верхняя Луговая, Дубровинского, Красной Армии, Мичурина, Пост Кривец и 3-й Шоссейный переулок. Также продолжается ремонт дорожного покрытия на улицах Сумская (до Курской областной клинической больницы) и Черняховского (проезд к детскому саду № 127).

Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.