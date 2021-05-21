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За сутки куряне отдали мошенникам более полутора миллионов рублей

Незнакомцы из банка предлагали отменить несанкционированный перевод или кредит
За сутки куряне отдали мошенникам более полутора миллионов рублей

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За сутки куряне отдали мошенникам более полутора миллионов рублей. Аферисты работают по известному всем сценарию, когда незнакомцы из банка предлагают отменить несанкционированный перевод или кредит.

Все жертвы лжебанкиров безоговорочно выполняли всё, что им говорили и в результате потеряли деньги. Самые крупные суммы – чуть менее 200 тысяч и почти 900 тысяч рублей. 

Полиция ещё раз напоминает – кем бы не представились звонящие – продолжать разговор, а тем более передавать какие либо свои личные или финансовые данные категорически нельзя. Если с вами говорят о деньгах, просто положите трубку и наберите номер полиции 020. Правоохранители разъяснят ситуацию и помогут распознать уловки мошенников. 
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