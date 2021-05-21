За сутки куряне отдали мошенникам более полутора миллионов рублей
Незнакомцы из банка предлагали отменить несанкционированный перевод или кредит
Все жертвы лжебанкиров безоговорочно выполняли всё, что им говорили и в результате потеряли деньги. Самые крупные суммы – чуть менее 200 тысяч и почти 900 тысяч рублей.
Полиция ещё раз напоминает – кем бы не представились звонящие – продолжать разговор, а тем более передавать какие либо свои личные или финансовые данные категорически нельзя. Если с вами говорят о деньгах, просто положите трубку и наберите номер полиции 020. Правоохранители разъяснят ситуацию и помогут распознать уловки мошенников.