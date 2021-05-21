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Сенатор от Курской области Валерий Рязанский в сентябре уйдет из Совфеда

Он не зарегистрировался на праймериз «Единой России» и не сможет принять участие от партии в выборах в областную Думу
Сенатор от Курской области Валерий Рязанский в сентябре уйдет из Совфеда

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В сентябре Совет Федерации покинут пятеро сенаторов, в их числе основатель Партии пенсионеров Валерий Рязанский — он не зарегистрировался на праймериз «Единой России», сообщает издание РБК. Это значит, что он не сможет принять участие от партии в выборах в областную Думу. 

70-летний Рязанский прежде был депутатом Госдумы и проработал в Совфеде 10 лет, до недавнего времени возглавлял комитет по социальной политике и представлял в Верхней палате Курскую область. С 2008-го он является председателем общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», в 2012-м на ее основе создал Партию пенсионеров. Рязанский выступал в том числе за ограничение доступа пожилых людей к врачам без посредничества медсестер и фельдшеров, и предлагал запретить самозанятым выезд за рубеж. 

Как отмечает издание, Рязанский покидает Совфед из-за возраста.
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