Жители ряда курских многоэтажек судятся с управляющей компанией

ТАКТ в середине апреля этого года от жильцов другого дома. И речь о той же организации – УК «Мой дом». По словам курян, управляйка незаконно завладела большим количеством зданий в городе. При этом представители организации не выполняют свои обязанности и требуют плату. А обращения к представителям власти с просьбой решить эту проблему оказываются бесполезными.Жители курской многоэтажки заявляют – управляющая компания незаконно захватила их дом. Случай не первый. Подобное обращение уже поступало в редакцию телекомпании
Объявления с надписью «Осторожно, мошенники!», развешанные на стенах своего дома, накануне увидели жильцы курской многоэтажки на улице Орловская, 6. Собственников предупреждали о недобросовестности управляющей компании «Мой дом».
- Самовольно захватывают многоквартирные дома. Не проводят никаких собраний собственников, просто подделывают документы. Более того, жильцы, находящиеся в управлении «Мой дом» оплачивают квитанции, несмотря на отсутствие оказания услуг, а на них ещё и в суд подают о взыскании несуществующих долгов.
Объявления с предупреждением о мошенничестве, отзывы знакомых и пользователей социальных сетей. По словам жителей дома, по этим многочисленным причинам никто из них не хотел, чтобы многоэтажка переходила под управление УК «Мой дом». На днях собственникам сообщили, что протокол общего собрания с их подписями передан в жилинспекцию, и скоро у них сменится управляйка. Похожая ситуация в апреле этого года произошла и в доме на улице Орловская 1А. Долгое время многоэтажка находилась под управлением УК «Мой дом», позже организацию удалось сменить. Но радость жильцов была недолгой. По их словам, порядком надоевшая собственникам управляйка предоставила в жилинспекцию протокол с поддельными подписями.
- Честно говоря, управляющая компания «Мой дом», она нас просто достала, просто достала. Эти грязные подъезды. Новый дом!
- У нас есть общедомовой чат, мы провели там опрос жителей нашего дома. И практически все, чьи подписи были в этом протоколе поддельные, все написали, что мы это не подписывали.
Сюжет о наболевшей проблеме жителей дома на улице Орловская, 1А вызвал большой резонанс. Многие пользователи социальных сетей сообщили, что также столкнулись с недобросовестностью управляющей компании «Мой дом».
- У нас та же беда – «МОЙ ДОМ».
- Эта управляющая компания не выполняет своих обязанностей вообще, и что самое интересное с ними никто и ничего не могут сделать, мы также столкнулись с этой компанией" Мой дом" и также с ними ведём войну.
Пользователи социальных сетей отметили, что, несмотря на очевидную недобросовестность и мошеннические действия, управляющую компанию не
ликвидируют, а её руководство не привлекают к ответственности. По словам некоторых – причина в связях с представителями власти.
- Учредителем УК «Мой дом» является гражданка Ситникова Кристина Мгеровна, невестка депутата партии «Единая Россия» Ситникова Ивана Анатольевича (Курчатовская городская Дума). Так что это уже не БЕДА, а ПРОКЛЯТЬЕ!
Высказались и пользователи, которые, по их словам, знают управляющую компанию изнутри.
- Самое противное то, что мне приходилось, принимая заявки врать людям, что мастер придет и все починит. Они приходили, но на весь жилой фонд двух человек мало. Поэтому приходили крайне редко. Дом 1а на Орловской постоянно топило, сама была свидетелем того, как во время дождя ливневка сливала воду в подвал. Ситников об этом знал, мастер участка говорил ему о том, что нужно покупать материалы и ремонтировать. А воз и ныне там. Владимир Иванович при мне обещал утеплить стену женщине из этого дома ещё в сентябре. В декабре ничего не было сделано. А от жительницы Союзной 73 все руководство просто бегало.
В саму управляющую компанию «Мой дом» дозвониться не удалось. Номер, указанный в Интернете оказался недоступен.
УК «Мой дом»: «Абонент не отвечает или временно не доступен».
По словам жителей дома на улице Орловская 1А, обращения в жилищную инспекцию региона не принесли никакого результата. Им отвечали, что не занимаются почерковедческой экспертизой и посоветовали обратиться в полицию, в суд или в прокуратуру. Тоже самое говорят и жители дома на улице Орловская, 6. По словам собственников, в жилинспекции приняли протокол, составленный с грубыми нарушениями. По документу, инициатором общего собрания был человек, не прописанный в многоэтажке. Теперь представители государственного органа предлагают жильцам самостоятельно разобраться с проблемой.
- Жилинспекция пишет то, что если не было собрания, пусть Зорина придёт и подтвердит, что она не была инициатором собрания. Как её найти? Если она тут то живёт, то не живёт. Она даже здесь не собственник. Как её туда заставить идти? Мы не знаем. То есть, получается, что жилинспекция вместо того, чтобы защищать наши интересы, она просто перекладывает всё на жильцов. Для чего тогда она нужна? Чтобы мы сами бегали потом по судам, как это делает Орловская 1? Сами за всё платили? Для чего жилинспекция тогда нужна? Почему она не защищает наши интересы? Почему она не проверяет подписи? Были ли подписи?
Накануне в пресс-службе областной администрации сообщили, что жилинспекция отстаивает интересы курян, в случае заявления о мошенничестве и недобросовестности управляющих компаний. Говорилось и о проведении работы по лишению лицензии в отношении УК «Мой дом». Пользователи социальных сетей стали активно опровергать данное заявление.
- Пока мы сами, жители улицы Орловской, дом 1А, не обратились в СМИ, жилинспекция наши заявления в упор не замечала. Да и сейчас продолжает игнорировать, запихнув нас против нашей воли к коммунальным рейдерам УК "Мой дом"!!!
- У них там полная дичь творится, это не гос. орган, а шараш-монтаж какой-то. Как можно принимать в работу анонимные протоколы без адресата отправителя? Они на основании фейкового протокола дом переоформляют? Даже в самой бестолковой организации «Рога и Копыта» такого нет.
- На наши письменные обращения в Государственную жилищную инспекцию Курской области и ЦУР Курской области по вопросу нарушения порядка проведения собрания собственников и фальсификации протокола мы получили только отписки о том, что с данными вопросами мы можем обратиться в суд. При этом согласно Положению о Государственной жилищной инспекции Курской области одной из основных задач инспекции является обращение в суд с заявлениями о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации. Таким образом, инспекция, как орган, отвечающий, в том числе, и за обеспечение соблюдения норм действующего жилищного законодательства, фактически самоустраняется от решения данного вопроса.
Жители многоэтажек на улице Орловская, 6 и 1А, а также пользователи социальных сетей сообщили, что в настоящий момент многие куряне ведут судебные тяжбы с УК «Мой дом». Собственники борются за то, чтобы их дома перешли под управление других компаний. Некоторые подали заявление в прокуратуру и на жилинспекцию. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, своего смогли добиться в домах на Щепкина, 20 и Бойцов 9-й дивизии, 187. Остальные жители многочисленных, захваченных УК «Мой Дом» многоэтажек продолжают судиться с организацией, пока безуспешно.
Жители ряда курских многоэтажек судятся с управляющей компанией
Управляющая компания «Мой дом» незаконно захватила их дома