Всего летом в регионе будут работать 17 детских загородных лагерей

29 мая стартуют первые смены в летних лагерях Курской области. Приемка лагерей для отдыха детей завершится к 25 мая.Всего летом в регионе будут работать 17 детских загородных лагерей. Большинство из них находится в лесных массивах. Пожарные ежедневно изучают районы выездов, а именно прилегающие к лагерям территории.В частности спасатели пожарной части №20 Курска посетили детский оздоровительный лагерь «Орленок». Первый заезд там намечен на 30 мая.Пожарные провели боевое развертывание с прокладкой магистральной рукавной линии, проверили гидранты на доступность подъезда и забора воды. В завершении они провели инструктаж с персоналом по действиям в случае возникновения пожара. В первые дни лагерных смен с детьми проведут занятия по безопасности и учебные эвакуации.