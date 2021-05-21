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29 мая стартуют первые смены в летних лагерях Курской области

Всего летом в регионе будут работать 17 детских загородных лагерей
29 мая стартуют первые смены в летних лагерях Курской области

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29 мая стартуют первые смены в летних лагерях Курской области. Приемка лагерей для отдыха детей завершится к 25 мая.

Всего летом в регионе будут работать 17 детских загородных лагерей. Большинство из них находится в лесных массивах. Пожарные ежедневно изучают районы выездов, а именно прилегающие к лагерям территории. 

В частности спасатели пожарной части №20 Курска посетили детский оздоровительный лагерь «Орленок». Первый заезд там намечен на 30 мая.

Пожарные провели боевое развертывание с прокладкой магистральной рукавной линии, проверили гидранты на доступность подъезда и забора воды. В завершении они провели инструктаж с персоналом по действиям в случае возникновения пожара. В первые дни лагерных смен с детьми проведут занятия по безопасности и учебные эвакуации. 

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