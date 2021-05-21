22-летний курянин болгаркой спилил металлический столб на стройплощадке

Циничности преступлению добавило то, что для этого он воспользовался хозяйской розеткой и электричеством

Курские полицейские нашли похитителя металлического столба со стройплощадки на улице Комдива Высоцкого. Владелец несколько месяцев не приезжал на участок и уже весной обнаружил, что кто-то похитил оттуда металлический столб с электросчётчиком. Мужчина сразу обратился в полицию.Выяснилось, что злоумышленники спилили столб у земли болгаркой. Циничности преступлению добавило то, что для этого они воспользовались хозяйской розеткой и электричеством. Практически сразу удалось установить направление движения похитителей и найти место, где они пытались демонтировать со столба счётчик. Часть похищенного изъяли в качестве вещественных доказательств.Вскоре задержали и самого похитителя. Им оказался ранее судимый 22-летний житель проспекта Дериглазова. Он признался, что продал похищенное незнакомым людям, а вырученные деньги потратил. Сейчас молодого человека проверяют на причастность к аналогичным кражам. За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы.