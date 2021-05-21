Завтра в торговом центре куряне смогут провериться на меланому
Кабинет будет работать на третьем этаже ТРЦ «МегаГРИНН» с 10 до 15 часов
Меланома – это злокачественная опухоль кожи, которая развивается из пигментных клеток кожи. 24 мая 2021 года благотворительный проект «День диагностики меланомы в России» пройдет уже в тринадцатый раз.
Пройти осмотр нужно:
- при наличии отягощенного наследственного онкологического анамнеза;
- если родинка подвергается хронической травматизации;
- если происходит быстрое появление новых родинок, резко отличающихся от остальных;
- если вы часто загораете;
- если на коже есть незаживающее воспаление, трещины или изменение формы родинок.
Кабинет будет работать на третьем этаже ТРЦ с 10 до 15 часов.
Напомним также, что завтра в Курском онкоцентре тоже пройдет акция по раннему выявлению меланомы. Попасть на прием можно будет без предварительной записи или же оставив заявку в сообществах учреждения в соцсетях.