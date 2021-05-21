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Завтра в торговом центре куряне смогут провериться на меланому

Кабинет будет работать на третьем этаже ТРЦ «МегаГРИНН» с 10 до 15 часов
Завтра в торговом центре куряне смогут провериться на меланому

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В субботу, 22 мая в рамках Дня диагностики меланомы в России в торгово-развлекательном центре «МегаГРИНН» куряне смогут получить бесплатную консультацию врача-дерматолога. Консультация включит в себя осмотр и обследование с помощью дерматоскопа. Цель акции – раннее выявление онкологических заболеваний кожи, в том числе меланомы. 

Меланома – это злокачественная опухоль кожи, которая развивается из пигментных клеток кожи. 24 мая 2021 года благотворительный проект «День диагностики меланомы в России» пройдет уже в тринадцатый раз. 

Пройти осмотр нужно: 

- при наличии отягощенного наследственного онкологического анамнеза; 
- если родинка подвергается хронической травматизации; 
- если происходит быстрое появление новых родинок, резко отличающихся от остальных; 
- если вы часто загораете; 
- если на коже есть незаживающее воспаление, трещины или изменение формы родинок. 

Кабинет будет работать на третьем этаже ТРЦ с 10 до 15 часов. 

Напомним также, что завтра в Курском онкоцентре тоже пройдет акция по раннему выявлению меланомы. Попасть на прием можно будет без предварительной записи или же оставив заявку в сообществах учреждения в соцсетях.
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