  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курске в столкновении двух иномарок пострадал подросток

Авария произошла на проспекте Клыкова
В Курске в столкновении двух иномарок пострадал подросток

Читайте также

Сегодня в третьем часу дня на проспекте Клыкова Курска столкнцлись "Форд фокус" и "Киа Рио". Как сообщает ГИБДД, за рулем "Форда" был 24-летний водитель, он ехал со стороны улицы Сумская в сторону проспекта Плевицкой. При повороте налево, возле дома №39А по проспекту Клыкова он не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю "Киа Рио" под управлением 25-летнего автолюбителя. Произошло столкновение, в результате которого травмы получил 15-летний пассажир "Форда" и 25-летний пассажир "Киа". Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области потеплеет до +25ºС

Завтра в Железногорске пройдёт арт-парад

Жители ряда курских многоэтажек судятся с управляющей компанией

Завтра в торговом центре куряне смогут провериться на меланому

22-летний курянин болгаркой спилил металлический столб на стройплощадке

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске