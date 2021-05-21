В Курске в столкновении двух иномарок пострадал подросток

Авария произошла на проспекте Клыкова

Сегодня в третьем часу дня на проспекте Клыкова Курска столкнцлись "Форд фокус" и "Киа Рио". Как сообщает ГИБДД, за рулем "Форда" был 24-летний водитель, он ехал со стороны улицы Сумская в сторону проспекта Плевицкой. При повороте налево, возле дома №39А по проспекту Клыкова он не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю "Киа Рио" под управлением 25-летнего автолюбителя. Произошло столкновение, в результате которого травмы получил 15-летний пассажир "Форда" и 25-летний пассажир "Киа". Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.