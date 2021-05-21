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В курском «Авангарде» сменился тренерский состав

До окончания сезона исполнять обязанности главного и старшего тренера будут тренеры молодежки

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В курском «Авангарде» сменился тренерский состав. Главного тренера Игоря Беляева и старшего тренера Андрея Блажко руководство клуба поблагодарило за проделанную работу и отправило в отставку. 

Команда проиграла последние несколько матчей, в частности в пятницу куряне пропустили три безответных мяча от саратовского «Сокола». После 25-ти туров «Авангард» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы из 16-ти возможных. 

До окончания сезона исполнять обязанности главного тренера будет Михаил Некрасов, старшего тренера – Денис Гершун. 

Оба специалиста хорошо знакомы курским болельщикам по выступлениям за главную команду области. Михаил Некрасов на протяжении нескольких лет был капитаном команды, а Денис Гершун с 72 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории «Авангарда». Прежде этот тренерский тандем  возглавлял молодежку «Авангарда».

Уже завтра под руководством новых тренеров куряне сыграют с белгородским «Салютом». Матч начнётся в 6 вечера.
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