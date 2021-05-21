На газопроводе высокого давления проведут ремонтные работы

Завтра в двух районах Курской области отключат газ. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе высокого давления. Работы будет проводить АО «Газпром газораспределиние Курск».





Под отключение попадают населённые пункты Курчатовском районе:

поселки имени Карла Либкнехта, Иванино, Дичня, села Чапли, Быки, деревни Комякино, Дружная, Полевая, Лукашёвка, Любицкое и Благодатное; а также деревня Эммануйловка в Льговском районе.





Газа не будет с 8 утра до 8 вечера 25 мая. Пользоваться газовыми приборами в это время запрещено.