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Завтра в двух районах Курской области отключат газ

На газопроводе высокого давления проведут ремонтные работы

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Завтра в двух районах Курской области отключат газ. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе высокого давления. Работы будет проводить АО «Газпром газораспределиние Курск». 

Под отключение попадают населённые пункты Курчатовском районе: 
поселки имени Карла Либкнехта, Иванино, Дичня, села Чапли, Быки, деревни Комякино, Дружная, Полевая, Лукашёвка, Любицкое и Благодатное; а также деревня Эммануйловка в Льговском районе. 

Газа не будет с 8 утра до 8 вечера 25 мая.  Пользоваться газовыми приборами в это время запрещено.
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