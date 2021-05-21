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Новинки недели
Сегодня, 08:00
Coldplay ''Higher Power''
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Новая музыка
Coldplay ''Higher Power''
BrainStorm ''Feels''
Спрятаны ''Весна''
Saint Motel ''Feel Good''
Call Me Loop ''Rosé''
Weezer ''Grapes Of Wrath''
Moby & Gregory Porter ''Natural Blues''
Dezery ''Шоколад''
The Chemical Brothers ''The Darkness That You Fear''
Обе Две ''Ты Мне Говоришь «Пока»''
Лента новостей
Сегодня ямочный ремонт ведется на семи улицах Курска
Сегодня, 10:19
В Курске на трех антимасочников в общественном транспорте составили протоколы
Сегодня, 09:33
В курском «Авангарде» сменился тренерский состав
Сегодня, 09:11
Завтра в двух районах Курской области отключат газ
Сегодня, 08:56
На выходных в Курской области потеплеет до +25ºС
21 мая 2021
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