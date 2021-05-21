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Сегодня ямочный ремонт ведется на семи улицах Курска

Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам

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Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 7-ти участках автомобильных дорог. Как сообщает ЦУР, это улицы Верхняя Луговая,  2-я Новоселовка, Бутко, Маяковского и на Привокзальной площади. Также продолжается ремонт дорожного покрытия на улицах Сумская (до Курской областной клинической больницы) и Черняховского (проезд к детскому саду № 127). 
 
Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.
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