Сегодня ямочный ремонт ведется на семи улицах Курска

Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 7-ти участках автомобильных дорог. Как сообщает ЦУР, это улицы Верхняя Луговая, 2-я Новоселовка, Бутко, Маяковского и на Привокзальной площади. Также продолжается ремонт дорожного покрытия на улицах Сумская (до Курской областной клинической больницы) и Черняховского (проезд к детскому саду № 127).

Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.