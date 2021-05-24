В Курскую область поступило более 1,5 тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак»
В регионе продолжается массовая вакцинация
Первым компонентом вакцины от коронавируса, по последним данным оперштаба, привито уже 131 222 человека, полностью завершил вакцинацию 111 641 курянин.
Записаться на вакцинацию по-прежнему можно через портал госуслуг и по телефону районной поликлиники. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) можно сделать прививку без предварительной записи.