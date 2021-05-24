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В Курскую область поступило более 1,5 тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак»

В регионе продолжается массовая вакцинация
В Курскую область поступило более 1,5 тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак»

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В Курской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Помимо «Спутника V», которого за время проведения прививочной кампании поступило более 147,5 тысяч доз, курян начали вакцинировать еще двумя отечественными препаратами: «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Их поступило более 1 600 и более 1,5 тысяч доз соответственно. Этими двумя вакцинами прививают людей из групп риска – ветеранов войны, медработников и пожилых старше 65 лет.

Первым компонентом вакцины от коронавируса, по последним данным оперштаба, привито уже 131 222 человека, полностью завершил вакцинацию 111 641 курянин.

Записаться на вакцинацию по-прежнему можно через портал госуслуг и по телефону районной поликлиники. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) можно сделать прививку без предварительной записи.
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