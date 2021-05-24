  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

За неделю вертолет санавиации помог перевезти в больницы семерых курян

Чаще всего приходилось транспортировать по воздуху пострадавших в ДТП и пациентов с острым инфарктом
За неделю вертолет санавиации помог перевезти в больницы семерых курян

Читайте также

За неделю вертолет санавиации помог перевезти в больницы семерых курян. Чаще всего приходилось транспортировать по воздуху пострадавших в ДТП и пациентов с острым инфарктом миокарда, сообщает пресс-служба областной клинической больницы.

Было организовано 5 вылетов в районы Курской области и 2 в Москву – в НМИЦ им. Г.И. Турнера и клинику Л. Рошаля.

На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков, которая прошла обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». За скорость и безопасность доставки больного отвечают и пилоты воздушного судна.

Напомним, в прошлом году курская служба санитарной авиации совершила 54 вылета, в результате удалось спасти 55 жизней. В этом году контракт на работу вертолета заключен на 299 летных часов. Из федерального и областного бюджетов на это выделено около 60 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области обещают до 26°С тепла

Курская пенсионерка хранила ключ от дома на гвоздике у двери и лишилась крупной суммы

Курян приглашают на выставку «Эволюционная деформация»

В Курском онкоцентре в рамках Дня диагностики меланомы кожи специалисты осмотрели около 250 человек

В Курске транспортные полицейские задержали горожанина с «синтетикой»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске