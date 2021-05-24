Чаще всего приходилось транспортировать по воздуху пострадавших в ДТП и пациентов с острым инфарктом

За неделю вертолет санавиации помог перевезти в больницы семерых курян. Чаще всего приходилось транспортировать по воздуху пострадавших в ДТП и пациентов с острым инфарктом миокарда, сообщает пресс-служба областной клинической больницы.Было организовано 5 вылетов в районы Курской области и 2 в Москву – в НМИЦ им. Г.И. Турнера и клинику Л. Рошаля.На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков, которая прошла обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». За скорость и безопасность доставки больного отвечают и пилоты воздушного судна.Напомним, в прошлом году курская служба санитарной авиации совершила 54 вылета, в результате удалось спасти 55 жизней. В этом году контракт на работу вертолета заключен на 299 летных часов. Из федерального и областного бюджетов на это выделено около 60 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».