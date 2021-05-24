В Курском онкоцентре в рамках Дня диагностики меланомы кожи специалисты осмотрели около 250 человек

А на консультации в ТРЦ «МегаГРИНН» побывали 199 человек, из них 33 ребёнка

В Курском онкоцентре в рамках Дня диагностики меланомы кожи специалисты осмотрели 248 человек. А на консультации в ТРЦ «МегаГРИНН» за 5 часов работы побывали 199 человек, из них 33 ребёнка. Акция прошла 22 мая.10 пациентов, прошедших обследование в онкецентре, и 15, прошедших осмотр в ТРЦ, врачи направили на обследование с подозрением на злокачественное новообразование кожи.Цель акции – раннее выявление онкологических заболеваний кожи, в том числе меланомы. Такую акцию в Курске проводят ежегодно. Как отмечают в региональном комитете здравоохранения, в этом году акция пользовалась особенной популярностью. Изначально она планировалась как однодневное мероприятие, однако, учитывая востребованность, её планируют расширить.Меланома в 40% случаев может развиться из родинок, имеющих предрасположенность к перерождению. Дни диагностики меланомы привлекают внимание людей к собственному здоровью, врачам дают возможность выявить проблему на раннем этапе, отмечает заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Эдуард Цнобиладзе.