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Курян приглашают на выставку «Эволюционная деформация»

которая познакомит зрителей с «умеренными левыми» художниками ХХ века
Курян приглашают на выставку «Эволюционная деформация»

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В Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки готовится к открытию экспозиция «Эволюционная деформация», которая познакомит зрителей с «умеренными левыми» художниками ХХ века. На выставке будут представлены работы П. Кончаловского, Р. Фальк, А. Дейнеки, С. Герасимова и еще многих живописцев, сообщает телеканал ТАКТ

Гостей галерее также ждет знакомство с современным немецким художником Дитером Цурниденом, который посетил Курск в 1990-х гг. и создал здесь несколько работ. 

Организаторы выставки стремятся показать, что живопись, как и язык, – живая материя, которая восприимчива к изменениям. Под влиянием разных факторов искусство постоянно трансформируется, создавая новые приемы и расширяя возможности для творчества. 

Посетить выставку можно будет уже с 28 мая.
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