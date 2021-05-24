ТАКТ.В Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки готовится к открытию экспозиция «Эволюционная деформация», которая познакомит зрителей с «умеренными левыми» художниками ХХ века. На выставке будут представлены работы П. Кончаловского, Р. Фальк, А. Дейнеки, С. Герасимова и еще многих живописцев, сообщает телеканал
Гостей галерее также ждет знакомство с современным немецким художником Дитером Цурниденом, который посетил Курск в 1990-х гг. и создал здесь несколько работ.
Организаторы выставки стремятся показать, что живопись, как и язык, – живая материя, которая восприимчива к изменениям. Под влиянием разных факторов искусство постоянно трансформируется, создавая новые приемы и расширяя возможности для творчества.
Посетить выставку можно будет уже с 28 мая.
Курян приглашают на выставку «Эволюционная деформация»
которая познакомит зрителей с «умеренными левыми» художниками ХХ века