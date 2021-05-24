В этом году в Курске отремонтируют 5-ю и 7-ю поликлиники

А еще поликлиники Железногорской, Тимской, Черемисиновской центральных районных больниц и трех ФАПов





Главврач признает, что дефицит кадров есть, но помощь оказывают всем пациентам. А записаться через госуслуги не получается, так как нет свободных мест. Есть и другие способы попасть к узким специалистам: записаться по информату, по телефону call-центра или же лично обратиться в регистратуру.





Уже в этом году поликлинику капитально отремонтируют, создадут открытую регистратуру, оборудуют картохранилище и аптечный пункт.





Еще в планах региональных властей по программе модернизации первичного звена здравоохранения провести капитальный ремонт 5-й поликлиники Курска, а также поликлиник Железногорской, Тимской, Черемисиновской центральных районных больниц и трех ФАПов.





Запланировано строительство еще 34 ФАПов и офисов врача общей практики в Железногорском, Тимском, Фатежском и Черемисиновском районах.





На модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году в Курской области направят свыше 654 млн рублей, из них 21,2 млн – областные средства. Реализация программы рассчитана до 2025 года. Курская область в целом получит из федерального бюджета 3,4 млрд, еще 116,6 млн направят из региональной казны. Объем средств может быть увеличен.

После жалоб курян на работу 7-й городской поликлиники, там побывал замгубернатора Андрей Белостоцкий. Люди сообщали, что в поликлинике не хватает узких специалистов и недоступна запись через портал госуслуг.