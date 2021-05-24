Сегодня пройдёт государственный выпускной экзамен по русскому языку для одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в вузы

У курских школьников начались выпускные экзамены.





24 мая более 9,5 тысячи учеников 9-х классов в Курской области написали ОГЭ по русскому языку. Ещё около 140 человек сдали государственный выпускной экзамен, его пишут ребята с ограниченными возможностями здоровья.





Сегодня пройдёт государственный выпускной экзамен по русскому языку для одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в вузы. Таких в Курской области около 250 человек. 27 мая они сдадут экзамен по математике.





В среду пройдет ОГЭ по математике для учеников 9-х классов. В этот же день школьники с ограниченными возможностями здоровья сдадут государственный выпускной экзамен.





У выпускников 11-х классов, которые собираются поступать в вузы, экзамены начнутся 31 мая. Самыми массовыми днями станут 3 и 4 июня: школьники будут сдавать экзамен по русскому языку. Его проведут в два дня в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы избежать большого скопления выпускников в пунктах проведения экзаменов.