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Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 11-ти улицах

Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам

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Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 11-ти участках автомобильных дорог. Специалисты планируют приступить к укладке асфальта на улицах Верхней Луговой, Новой Казацкой, 50 лет Октября, проспекте Победы и Привокзальной площади. Также дорожники начнут подготовительные работы на улицах Аэропортовской, Островской и на 9-м Суворовском переулке. 
 Начнут укладку асфальта на улице Черняховского (проезд к детскому саду № 127) и на  3-м Шоссейном переулке, проведут подготовительные работы на улице Сумская (до Курской областной клинической больницы)
 
Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.
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