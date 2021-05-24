Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 11-ти улицах

Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 11-ти участках автомобильных дорог. Специалисты планируют приступить к укладке асфальта на улицах Верхней Луговой, Новой Казацкой, 50 лет Октября, проспекте Победы и Привокзальной площади. Также дорожники начнут подготовительные работы на улицах Аэропортовской, Островской и на 9-м Суворовском переулке.

Начнут укладку асфальта на улице Черняховского (проезд к детскому саду № 127) и на 3-м Шоссейном переулке, проведут подготовительные работы на улице Сумская (до Курской областной клинической больницы)

Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.