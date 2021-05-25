Географию полетов из Курского аэропорта будут расширять

В следующем году из Курска можно будет улететь в Екатеринбург, Казань, Краснодар и Волгоград. Но это только одни из возможных направлений, пока работа по формированию программы межрегиональных полетов из аэропорта «Курск» на 2022 год только ведется. На данный момент ясно одно - географию полетов однозначно будут расширять.В этом году перевезено уже более 23 тысяч пассажиров, за аналогичный период 2020 года – 13 298. То есть пассажиропоток вырос на 57%. Среди новых маршрутов – Калининград и Минеральные Воды.По итогам 2020 года Курский аэропорт стал единственным в Центральном федеральном округе, где произошел значительный рост пассажиропотока. Это говорит о популярности и востребованности воздушного транспорта среди жителей области, отмечают в региональной администрации.