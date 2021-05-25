  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В следующем году из Курска можно будет улететь в Екатеринбург, Казань, Краснодар и Волгоград

Географию полетов из Курского аэропорта будут расширять
В следующем году из Курска можно будет улететь в Екатеринбург, Казань, Краснодар и Волгоград

Читайте также

В следующем году из Курска можно будет улететь в Екатеринбург, Казань, Краснодар и Волгоград. Но это только одни из возможных направлений, пока работа по формированию программы межрегиональных полетов из аэропорта «Курск» на 2022 год только ведется. На данный момент ясно одно - географию полетов однозначно будут расширять. 

В этом году перевезено уже более 23 тысяч пассажиров, за аналогичный период 2020 года – 13 298. То есть пассажиропоток вырос на 57%. Среди новых маршрутов – Калининград и Минеральные Воды.

По итогам 2020 года Курский аэропорт стал единственным в Центральном федеральном округе, где произошел значительный рост пассажиропотока. Это говорит о популярности и востребованности воздушного транспорта среди жителей области, отмечают в региональной администрации.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области потеплеет до +27°С

Селянин приехал в Курск, чтобы перевести мошенникам больше миллиона рублей

В Курск приедут представители минтранса

В Курской области в сентябре пройдет онлайн-голосование на выборах

В Курске на пешеходном переходе сбили пенсионера

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске