Курский омбудсмен за год получил больше тысячи жалоб от курян

В основном люди жалуются на отсутствие бесплатных лекарств для льготников

Сегодня на заседании Курской областной Думы уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов, выступая с ежегодным докладом, коснулся наболевшей темы. За год он получил больше тысячи жалоб от курян. В основном обращения касались социального обеспечения, трудоустройства и медицинской помощи. Львиную долю составляют жалобы на отсутствие бесплатных лекарств для льготников. Люди порой по несколько месяцев не могут получить положенные им препараты. В комздраве открещиваются - закупки не состоялись, ссылаются на федералов. Как высказался Фирсов, возможно, если поехать в Москву к министру, то дело сдвинется с «мертвой точки».Напомним, сейчас на должностных лиц областного комитета здравоохранения возбуждено уголовное дело за халатность, как раз из-за несвоевременного обеспечения льготников лекарствами. Правда, виновных пока не установили.