Курский «Авангард» сегодня проведет первый матч под руководством нового главного тренера

В черноземном дерби куряне принимают «Салют Белгород»

Сегодня на курском стадионе «Трудовые резервы» состоится встреча принципиальных соперников: «Авангард» в рамках 26-го тура ПФЛ принимает «Салют Белгород».Для курян это первый матч под руководством нового тренера Михаила Некрасова. Команду соперника возглавляет легенда курского футбола, бывший тренер «Авангарда», наш земляк Валерий Есипов. В матче первого круга в Белгороде победителя выявить не удалось, была зафиксирована ничья со счетом 3:3.Сейчас белгородцы с 45 очками входят в квартет лидеров турнирной таблицы. Куряне занимают 11-е место, с 29 баллами.Начало черноземного дерби в 6 вечера.