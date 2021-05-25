  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Спорт

Курский «Авангард» сегодня проведет первый матч под руководством нового главного тренера

В черноземном дерби куряне принимают «Салют Белгород»
Курский «Авангард» сегодня проведет первый матч под руководством нового главного тренера

Читайте также

Сегодня на курском стадионе «Трудовые резервы» состоится встреча принципиальных соперников: «Авангард» в рамках 26-го тура ПФЛ принимает «Салют Белгород». 

Для курян это первый матч под руководством нового тренера Михаила Некрасова. Команду соперника возглавляет легенда курского футбола, бывший тренер «Авангарда», наш земляк Валерий Есипов. В матче первого круга в Белгороде победителя выявить не удалось, была зафиксирована ничья со счетом 3:3.

Сейчас белгородцы с 45 очками входят в квартет лидеров турнирной таблицы. Куряне занимают 11-е место, с 29 баллами.

Начало черноземного дерби в 6 вечера.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области потеплеет до +27°С

Селянин приехал в Курск, чтобы перевести мошенникам больше миллиона рублей

В Курск приедут представители минтранса

В Курской области в сентябре пройдет онлайн-голосование на выборах

В Курске на пешеходном переходе сбили пенсионера

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске