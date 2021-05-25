ТАКТ. В конце минувшей недели на должность первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области был назначен бывший генеральный директор белгородской Единой транспортной компании Александр Васильченко. Он будет курировать сферу пассажирских перевозок и, по мнению главы региона, благодаря накопленному опыту сумеет вывести её на качественно новый уровень. В первую очередь, улучшения должны почувствовать жители областного центра. Они станут возможны после внедрения новой схемы маршрутной сети и обновления автопарка общественного транспорта.Традиционную понедельничную планёрку с подчинёнными губернатор начал с кадровых новостей, сообщает телеканал
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- За прошлые годы, за прошлые 2 года сделана большая работа по разработке и утверждению комплексной схемы организации дорожного движения, подготовлена заявка в министерство транспорта Российский Федерации на получение федеральной субсидии на приобретение нового низкопольного современного транспорта большой вместимости, общественного транспорта. Это лишь первые шаги по обновлению всей схемы общественного транспорта нашего региона.
Губернатор также отметил, что в конце этой недели на территории Курской области состоится заседание коллегии Федерального дорожного агентства минтранса РФ. Наш регион собираются посетить руководители министерства и подведомственных учреждений Росавтодора.
В Курск приедут представители минтранса
В конце этой недели на территории Курской области состоится заседание коллегии Федерального дорожного агентства минтранса