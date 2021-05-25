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Лента новостей / В регионе

Курянина по дороге на работу избили приятели и угнали его машину

Они вместе ехали на работу, но владельца авто выбросили на трассе

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В полицию обратился житель Курска, которого на дороге избили и похитили его автомобиль. Сделали это его знакомые, с которыми он вместе выехал на работу. Во время поездки словесная перепалка переросла в драку, злоумышленники оставили мужчину на трассе в Большесолдатском районе и скрылись на его машине в неизвестном направлении.

Курянин дошел до ближайшего населенного пункта и вызвал полицию. Правоохранители незамедлительно установили, где скрывались угонщики. Угнанный автомобиль они спрятали в лесу в Курске. Оба фигуранта сознались в содеянном.

По факту угона возбуждено уголовное дело, а по факту нанесения телесных повреждений назначены экспертизы, по результатам которых будет решен вопрос о начале уголовного производства, пояснили в региональном УМВД.
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