Курянина по дороге на работу избили приятели и угнали его машину
Они вместе ехали на работу, но владельца авто выбросили на трассе
Курянин дошел до ближайшего населенного пункта и вызвал полицию. Правоохранители незамедлительно установили, где скрывались угонщики. Угнанный автомобиль они спрятали в лесу в Курске. Оба фигуранта сознались в содеянном.
По факту угона возбуждено уголовное дело, а по факту нанесения телесных повреждений назначены экспертизы, по результатам которых будет решен вопрос о начале уголовного производства, пояснили в региональном УМВД.