Селянин приехал в Курск, чтобы перевести мошенникам больше миллиона рублей

Деньги мужчина взял в кредит

Житель Глушковского района перевел мошенникам больше миллиона рублей. Для этого он даже отправился в Курск и взял кредит в банке.Мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что на его имя аферисты пытаются оформить кредит и нужно срочно предотвратить эту операцию. Сначала селянин отказывался общаться и сбрасывал звонок. Но ему перезванивали с нескольких номеров и настойчиво требовали продолжить разговор, пугая тем, что прерывая звонок, он нарушает банковские правила.Когда мужчина все же решил продолжить общение, лжебанкиры убедили его действительно оформить кредит, чтобы потом перевести деньги на безопасный счет, якобы так преступники не получат доступ к средствам.Чтобы оформить кредит в указанном банке селянин направился в Курск. Там получил средства и через несколько банкоматов перевел деньги на счета, которые ему указали мошенники. За все это время о поступлении звонка он не рассказал никому из знакомых.Возвращаясь в Глушковский район, по дороге он понял, что скорее всего общался с мошенниками и сразу направился в полицию.По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.