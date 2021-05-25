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Лента новостей / В регионе

В Курской области в сентябре пройдет онлайн-голосование на выборах

А также еще в шести регионах
В Курской области в сентябре пройдет онлайн-голосование на выборах

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Центризбирком определился с регионами, где в сентябре этого года пройдет дистанционное электронное голосование на выборах. Таких регионов будет семь  — это Москва, Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Мурманская, Ростовская и Курская области.  Всего на проведение онлайн-голосования поступили заявки из 10 регионов. В Центризбиркоме говорят, что могли бы разрешить голосовать по интернету всем 10-ти субъектам, но пгока решили испытать систему там, где примерно 1–1,5 млн избирателей.

В Курской, Нижегородской, Ярославской областях онлайн-голосование уже проводилось в ходе предыдущих кампаний.
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