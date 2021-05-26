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В Курске водитель бетономешалки устроил аварию еще с тремя машинами

ДТП случилось сегодня в десятом часу утра на улице Энгельса

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В Курске водитель бетономешалки устроил аварию еще с тремя машинами. 

ДТП случилось сегодня в десятом часу утра напротив дома №70 по улице Энгельса.  Как сообщает ГИБДД, 35-летний водитель автобетоносмесителя ехал в сторону улицы 50 лет Октября и, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося транспортного средства ЗИЛ ММЗ 45065, за рулем которого был 60-летний шофер, совершил с ним столкновение. ЗИЛ опрокинулся, на него наехал попутно двигавшаяся в том же направлении легковушка «Renault Logan», под управлением 42-летней женщины. 

От столкновения автомобильные части  разлетелись  по проезжей части и зацепили автомобиль «Volkswagen Touareg», который проезжал мимо в попутном направлении, за рулем был 46-летний водитель. 

На удивление, в этой аварии пострадал только один человек -  женщина-водитель «Renault», ей оказали медицинскую помощь на месте. 

Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.
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