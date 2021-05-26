На пересечении объездной дороги с автодорогой Курск – Курчатов начинается капремонт путепровода

Завершить работы планируется к середине следующего года





В Курской области с 1 июня начнется капремонт на путепроводе, который расположен на 535-м километре автодороги М-2 «Крым». Это пересечение объездной с автодорогой Курск – Курчатов (выезд из Курска со стороны микрорайона Волокно).На путепроводе заменят балки пролетных строений, усилят опоры, укрепят конусы, сделают лестничные сходы и заменят асфальт. На мосту будут металлическое барьерное ограждение, тротуары с пешеходным ограждением и линии стационарного электроосвещения.В результате капитального ремонта ширина проезжей части увеличится с двух до четырех полос, а общая ширина составит 18 метров. Завершить работы планируется до 22 июля 2022 года.