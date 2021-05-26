На пересечении объездной дороги с автодорогой Курск – Курчатов начинается капремонт путепровода
Завершить работы планируется к середине следующего года
На путепроводе заменят балки пролетных строений, усилят опоры, укрепят конусы, сделают лестничные сходы и заменят асфальт. На мосту будут металлическое барьерное ограждение, тротуары с пешеходным ограждением и линии стационарного электроосвещения.
В результате капитального ремонта ширина проезжей части увеличится с двух до четырех полос, а общая ширина составит 18 метров. Завершить работы планируется до 22 июля 2022 года.