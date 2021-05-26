С 26 мая через Курск будут курсировать дополнительные поезда на юг

Они свяжут наш город с Кисловодском, Анапой и Имеретинским курортом

С 26 мая через Курск будут курсировать дополнительные пассажирские поезда южного направления. Они свяжут наш город с Кисловодском, Анапой и Имеретинским курортом.Так, с 26 мая по 1 октября дополнительный пассажирский поезд №143/144 Москва – Кисловодск будет отправляться из Курска по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 17:16.Дополнительный поезд №563/564 Анапа – Москва будет курсировать с 6 июля по 3 сентября ежедневно. Отправление из Курска в 8:53.Дополнительный поезд №468/467 Смоленск – Имеретинский курорт будет курсировать со 2 июня по 4 октября по четным дням. Отправление из Курска в 23:05.Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о расписании и маршруте следования дополнительных летних поездов можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».