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С 26 мая через Курск будут курсировать дополнительные поезда на юг

Они свяжут наш город с Кисловодском, Анапой и Имеретинским курортом
С 26 мая через Курск будут курсировать дополнительные поезда на юг

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С 26 мая через Курск будут курсировать дополнительные пассажирские поезда южного направления. Они свяжут наш город с Кисловодском, Анапой и Имеретинским курортом. 

Так, с 26 мая по 1 октября дополнительный пассажирский поезд №143/144 Москва – Кисловодск будет отправляться из Курска по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 17:16. 

Дополнительный поезд №563/564 Анапа – Москва будет курсировать с 6 июля по 3 сентября ежедневно. Отправление из Курска в 8:53. 

Дополнительный поезд №468/467 Смоленск – Имеретинский курорт будет курсировать со 2 июня по 4 октября по четным дням. Отправление из Курска в 23:05.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о расписании и маршруте следования дополнительных летних поездов можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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