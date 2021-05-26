Новый генплан Курска предлагает развивать город в пределах существующих границ

Обсуждения проекта с участием всех желающих пройдут 28, 29 и 30 мая





Накануне состоялась первая презентация проекта нового генплана Курска. Проект подготовил российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Город предлагается развивать не за счет расширения, а в пределах существующих границ. Также в приоритете - уход от микрорайонов к квартальной застройке.Проектировщики объяснили предложенное решение о создании дороги на месте дачных участков: Необходимо было продлить проспект Плевицкой. Сейчас город держится на одной связке – Энгельса. Нам нужно развязать центр и максимально уйти от пробок.Губернатор предложил внимательнее отнестись к вопросу застройки СНТ – оставить там жилые дома и посмотреть, как будет развиваться ситуация в ближайшие годы.Работу над новым генпланом планируется завершить в ноябре, учтя мнение общественности. Обсуждения проекта с участием всех желающих пройдут 28, 29 и 30 мая.