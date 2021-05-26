Новый генплан Курска предлагает развивать город в пределах существующих границ
Обсуждения проекта с участием всех желающих пройдут 28, 29 и 30 мая
Проектировщики объяснили предложенное решение о создании дороги на месте дачных участков: Необходимо было продлить проспект Плевицкой. Сейчас город держится на одной связке – Энгельса. Нам нужно развязать центр и максимально уйти от пробок.
Губернатор предложил внимательнее отнестись к вопросу застройки СНТ – оставить там жилые дома и посмотреть, как будет развиваться ситуация в ближайшие годы.
Работу над новым генпланом планируется завершить в ноябре, учтя мнение общественности. Обсуждения проекта с участием всех желающих пройдут 28, 29 и 30 мая.