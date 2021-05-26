Куряне требуют, чтобы УК «Мой дом» лишили лицензии

ТАКТ обращались жильцы многоэтажки по улице Орловской, 1а. Они подозревали управляйку в рейдерском захвате и отмечали, что собрание жильцов по поводу смены одной УК на другую по факту не проводилось, а протоколы с подписями собственников были фальсифицированы. В памяти курян ещё свежа эта история, а по той же управляющей компании посыпались новые аналогичные сообщения. Тревогу забили жители других домов. По словам проживающих в многоэтажке по улице Орловской,6, в жилищную инспекцию передан протокол голосования, инициатором которого была женщина, даже не прописанная по данному адресу.Количество жалоб на действия управляющей компании «Мой дом» растёт как снежный ком. В апреле этого года в редакцию телекомпании
- Жилинспекция пишет, что если не было собрания, пусть Зорина придёт и подтвердит, что она не была инициатором собрания. Как её найти, если она тут то живёт, то не живёт. Она даже здесь не собственник. Как её туда заставить идти? Мы не знаем.
Обеспокоенные горожане оставили массу обращений на официальных аккаунтах органов власти в социальных сетях, где просили защитить их интересы и проверить законность действий управляющей компании «Мой дом». Волна народного возмущения дошла до Дома Советов. На оперативном совещании администрации Курской области губернатор Роман Старовойт отметил, что управляющие компании, не отличающиеся добросовестным отношением к делу, должны быть лишены лицензий. Первый заместитель главы региона сообщил, что работа в этом направлении уже ведётся.
Алексей Смирнов, первый заместитель губернатора Курской области:
- Мы все протоколы, которые под сомнением находятся, отправляем в УВД для проверки. И по данной управляющей компании жилинспекция занимается тем, чтобы лишить её лицензии. Вопрос небыстрый, потому, что процедура. Но он решается.
С действиями управляющей компании «Мой дом» столкнулись и жильцы других курских домов. В центр управления регионом поступили аналогичные сообщения от собственников квартир по улицам Гайдара, 31 и Бойцов 9й Дивизии, 187. Куряне надеются, что справедливость восторжествует. Но останавливаться на достигнутом они не намерены. Если управа на УК не будет найдена, для защиты своих интересов они готовы пойти в прокуратуру и искать помощи в более высоких эшелонах власти.
Куряне требуют, чтобы УК «Мой дом» лишили лицензии
Для защиты своих интересов они готовы пойти в прокуратуру и искать помощи в более высоких эшелонах власти