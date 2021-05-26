В Курске Следком выясняет обстоятельства гибели 9-летней девочки от удара током

Девочка взялась рукой за металлическое ограждение во дворе своего дома, ее ударило током

В Железнодорожном округе Курска 9-летняя девочка получила поражение тела электрическим током и умерла. Трагедия случилась 25 мая во дворе дома, расположенного по улице Станционная.Как установили следователи, примерно в 5 часов вечера школьница вместе со старшим братом гуляла во дворе дома. В какой-то момент девочка рукой взялась за металлическое ограждение, в результате чего получила поражение электрическим током. От полученных повреждений девочка скончалась в палате реанимации 6-й горбольницы.Сейчас проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК России по Курской области.