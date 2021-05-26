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В Курске Следком выясняет обстоятельства гибели 9-летней девочки от удара током

Девочка взялась рукой за металлическое ограждение во дворе своего дома, ее ударило током
В Курске Следком выясняет обстоятельства гибели 9-летней девочки от удара током

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В Железнодорожном округе Курска  9-летняя девочка получила поражение тела электрическим током и умерла. Трагедия случилась 25 мая во дворе дома, расположенного по улице Станционная.

Как установили следователи, примерно в 5 часов вечера школьница вместе со старшим братом гуляла во дворе дома. В какой-то момент девочка рукой взялась за металлическое ограждение, в результате чего получила поражение электрическим током. От полученных повреждений девочка скончалась в палате реанимации 6-й горбольницы. 

Сейчас проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК России по Курской области. 
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