В Курске Следком выясняет обстоятельства гибели 9-летней девочки от удара током
Девочка взялась рукой за металлическое ограждение во дворе своего дома, ее ударило током
Как установили следователи, примерно в 5 часов вечера школьница вместе со старшим братом гуляла во дворе дома. В какой-то момент девочка рукой взялась за металлическое ограждение, в результате чего получила поражение электрическим током. От полученных повреждений девочка скончалась в палате реанимации 6-й горбольницы.
Сейчас проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК России по Курской области.