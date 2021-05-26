Альбом курского джазмена Леонида Винцкевича «Sugar fields» признан релизом года премии «Все цвета джаза»
В альбоме звучат не только современные, но и старинные, уже почти забытые русские народные инструменты
В альбоме звучат не только современные, но и старинные, уже почти забытые русские народные инструменты, а единство фольклора и джаза создают поистине уникальное звучание.
«Главная идея альбома – донести фольклор до слушателя через его соединение с эстетикой джазового звучания, - говорят его создатели. - Ведь фольклор, как и джаз относится к импровизационному искусству, а в основе у этих двух жанров лежит устное творчество».
Это альбом от курских музыкантов о Курской земле, изданный при поддержке комитета по культуре Курской области.