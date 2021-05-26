Альбом курского джазмена Леонида Винцкевича «Sugar fields» признан релизом года премии «Все цвета джаза»

В альбоме звучат не только современные, но и старинные, уже почти забытые русские народные инструменты

Релизом года авторитетной музыкальной премии «Все цвета джаза» стал альбом Леонида Винцкевича «Sugar fields». Название пластинки переводится как «Свекольные поля». Джаз высшей пробы, настоянный на мотивах курского фольклора. Над этой пластинкой работали выдающиеся музыканты современности: Леонид Винцкевич (рояль, клавишные), Николай Винцкевич (саксофоны сопрано, альт), Борис Андрианов (виолончель), Joel Taylor (ударные), Bill Summers (перкуссия), Kip Reed (электробас), Mike Miller (гитара) и музыканты фольклорного хора «Ростань».В альбоме звучат не только современные, но и старинные, уже почти забытые русские народные инструменты, а единство фольклора и джаза создают поистине уникальное звучание.«Главная идея альбома – донести фольклор до слушателя через его соединение с эстетикой джазового звучания, - говорят его создатели. - Ведь фольклор, как и джаз относится к импровизационному искусству, а в основе у этих двух жанров лежит устное творчество».Это альбом от курских музыкантов о Курской земле, изданный при поддержке комитета по культуре Курской области.