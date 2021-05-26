В Курской БСМП откроют сосудистое отделение

Туда закупят современный ангиограф

В Курской БСМП откроют городское сосудистое отделение. Сейчас в хирургическом блоке больницы ведется капитальный ремонт. Появится и современный ангиограф. Ранее там работало первичное сосудистое отделение, но такого оборудования не было. На его закупку выделили 57 млн рублей, еще 63 млн вложат в ремонт. Средства выделены из регионального бюджета.Для пациентов развернут 90 мест, будут круглосуточно работать две операционные. Врачи уже прошли обучение. Завершить работы в отделении планируется к сентябрю, сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Это позволит улучшить ситуацию с оказанием высокотехнологичной помощи больным, в первую очередь, с инфарктами миокарда, ишемическими инсультами.Напомним, в Курской области уже работают три ангиографа, два из них – в областной клинической больнице, где действует региональный сосудистый центр. В прошлом году в областной больнице провели 1,5 тысячи операций, в этом врачи намерены сделать не менее 2 тысяч. Ввод нового ангиографа в БСМП позволит до конца года выполнить еще около 500 операций.Региональный сосудистый центр для лечения больных с инфарктами и инсультами в областной больнице открылся в 2009 году. Первичные сосудистые центры работают в Железногорске, Горшеченской, Медвенской, Рыльской и Фатежской райбольницах.В планах в БСМП открыть и новое отделение травматологии.