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Лента новостей / В регионе

В Курске проректора одного из вузов подозревают в мошенничестве с надбавками

Она похитила 80 тысяч рублей
В Курске проректора одного из вузов подозревают в мошенничестве с надбавками

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В Курске проректора одного из вузов подозревают в мошенничестве с надбавками. Дело расследует Курский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК России.

По версии следствия, в сентябре 2019 года 49-летняя подозреваемая, будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, решила присвоить деньги, предназначенные на надбавки за интенсивность труда, увеличенный объем работы и за работу по научно-исследовательской деятельности преподавателей. 

На тот момент женщина являлась врио ректора и издала приказ о надбавках, за счет средств поступивших от приносящей доход деятельности работникам вуза. Используя свое служебное положение, она получила от сотрудницы вуза выданные ей 80 тысяч рублей. 

Преступление выявили следователи совместно c сотрудниками регионального УМВД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.
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