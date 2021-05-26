Она похитила 80 тысяч рублей

В Курске проректора одного из вузов подозревают в мошенничестве с надбавками. Дело расследует Курский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК России.По версии следствия, в сентябре 2019 года 49-летняя подозреваемая, будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, решила присвоить деньги, предназначенные на надбавки за интенсивность труда, увеличенный объем работы и за работу по научно-исследовательской деятельности преподавателей.На тот момент женщина являлась врио ректора и издала приказ о надбавках, за счет средств поступивших от приносящей доход деятельности работникам вуза. Используя свое служебное положение, она получила от сотрудницы вуза выданные ей 80 тысяч рублей.Преступление выявили следователи совместно c сотрудниками регионального УМВД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.