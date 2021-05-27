По три в каждом округе. Везде будут дежурить спасатели

В Курске 1 июня откроются 9 официальных пляжей - по три в каждом округе.В Центральном округе будут работать:- пляж у переходного моста, парк им. 50-летия ВЛКСМ, р. Тускарь;- пляж у центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Курской области, р. Тускарь;- пляж «Олимпийский» в районе ул. Олимпийской, р. Тускарь.В Сеймском округе отдохнуть можно будет на:- пляже «Ермошкино озеро», в районе ул. Гагарина;- пляже в районе ОАО «Элеватормельмаш», р. Сейм;- частном пляже «Здоровье», р. Сейм.В Железнодорожном округе откроются:- пляж в районе стадиона «Локомотив», р. Тускарь;- частный пляж «Городской» у Кировского моста, р. Тускарь;- частный пляж «Новая Боевка», р. Тускарь.Все эти пляжи будут работать ежедневно с 11 утра до 8 вечера. На всех пляжах будут дежурить спасатели.Также на реке Сейм в урочище Моква (пляж «Суворовский») оборудуют общественный спасательный пост, где также ежедневно будут дежурить спасатели.