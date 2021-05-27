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В Курске 1 июня откроются 9 официальных пляжей

По три в каждом округе. Везде будут дежурить спасатели
В Курске 1 июня откроются 9 официальных пляжей

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В Курске 1 июня откроются 9 официальных пляжей - по три в каждом округе.

В Центральном округе будут работать: 

- пляж у переходного моста, парк им. 50-летия ВЛКСМ, р. Тускарь;
- пляж у центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Курской области, р. Тускарь;
- пляж «Олимпийский» в районе ул. Олимпийской, р. Тускарь.

В Сеймском округе отдохнуть можно будет на:

- пляже «Ермошкино озеро», в районе ул. Гагарина;
- пляже в районе ОАО «Элеватормельмаш», р. Сейм;
- частном пляже «Здоровье», р. Сейм.

 В Железнодорожном округе откроются:

- пляж в районе стадиона «Локомотив», р. Тускарь;
- частный пляж «Городской» у Кировского моста, р. Тускарь;
- частный пляж «Новая Боевка», р. Тускарь.


Все эти пляжи будут работать ежедневно с 11 утра до 8 вечера. На всех пляжах будут дежурить спасатели. 

Также на реке Сейм в урочище Моква (пляж «Суворовский») оборудуют общественный спасательный пост, где также ежедневно будут дежурить спасатели.
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