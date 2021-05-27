В столкновении двух маршруток в центре Курска пострадали три женщины

ДТП произошло на улице Ленина около Красной площади

Сегодня в девятом часу утра на улице Ленина около Красной площади Курска столкнулись дву маршрутки. В результате пострадали три человека.Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель ПАЗа ехал от улицы Почтовая в направлении Красной площади и напротив дома №2 по улице Ленина, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, допустил столкновение с микроавтобусом Мercedes-benz, за рулем которого был 55-летний шофер.В результате столкновения пострадали две пассажирки ПАЗа 33-х и 39-ти лет, и 48-летняя пассажирка Мercedes-benz. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.