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В столкновении двух маршруток в центре Курска пострадали три женщины

ДТП произошло на улице Ленина около Красной площади
В столкновении двух маршруток в центре Курска пострадали три женщины

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Сегодня в девятом часу утра на улице Ленина около Красной площади Курска столкнулись дву маршрутки. В результате пострадали три человека. 

Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель ПАЗа ехал от улицы Почтовая в направлении Красной площади и напротив дома №2 по улице Ленина, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, допустил столкновение с микроавтобусом Мercedes-benz, за рулем которого был 55-летний шофер. 

В результате столкновения пострадали две пассажирки ПАЗа 33-х и 39-ти лет, и 48-летняя пассажирка Мercedes-benz. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.



ФОТО - АВТОКАДР_46

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