До этого он занимал должность заместителя руководителя ООО «Псёльское УК»

Генеральным директором Курского областного краеведческого музея назначен Олег Пушкарев. До этого он занимал должность заместителя руководителя ООО «Псёльское УК».Будучи экономистом-финансистом по специальности, он более 20 лет работал на управляющих должностях в различных курских компаниях, занимаясь финансовым, логистическим, антикризисным направлениями и вопросами взаимодействия с государственными институтами, органами власти в районах Курской области.Как объяснила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина, назначение Олега Пушкарева призвано решить «строго практические вопросы. Они связаны, прежде всего, с материально-техническим обновлением музея, переходом отдельных направлений в цифровой формат, необходимостью его широкой популяризации, узнаваемости, а также с важнейшей на сегодня грантовой работой».