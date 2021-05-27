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Генеральным директором Курского областного краеведческого музея назначен Олег Пушкарев

До этого он занимал должность заместителя руководителя ООО «Псёльское УК»
Генеральным директором Курского областного краеведческого музея назначен Олег Пушкарев

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Генеральным директором Курского областного краеведческого музея назначен Олег Пушкарев. До этого он занимал должность заместителя руководителя ООО «Псёльское УК». 

Будучи экономистом-финансистом по специальности, он более 20 лет работал на управляющих должностях в различных курских компаниях, занимаясь финансовым, логистическим, антикризисным направлениями и вопросами взаимодействия с государственными институтами, органами власти в районах Курской области. 

Как объяснила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина, назначение Олега Пушкарева призвано решить «строго практические вопросы. Они связаны, прежде всего, с материально-техническим обновлением музея, переходом отдельных направлений в цифровой формат, необходимостью его широкой популяризации, узнаваемости, а также с важнейшей на сегодня грантовой работой». 
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