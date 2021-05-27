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В Курской области в летнюю кампанию школьников примут 17 загородных лагерей

Межведомственная комиссия заканчивает приемку детских оздоровительных учреждений
В Курской области в летнюю кампанию школьников примут 17 загородных лагерей

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В Курской области в летнюю кампанию школьников примут 17 загородных лагерей. Межведомственная комиссия заканчивает приемку детских оздоровительных учреждений. Накануне специалисты оценили подготовку лагеря «Олимпиец» в Железногорском районе. 

В этом году «Олимпиец» каждую смену будет принимать по 120 детей. Всего смен предусмотрено пять, первая откроется уже 1 июня. Загрузка составит 75%. 

Прежде всего ревизоры проверяют выполнение предписаний Роспотребнадзора по соблюдению санитарных норм, это наличие антисептиков, масок, рециркуляторов воздуха, обращают внимание и на количество привитого персонала, отметил председатель регионального комитета молодежной политики Сергей Котляров. Сотрудники за 72 часа будут бесплатно сдавать ПЦР-тесты.

Также территорию лагерей будут обрабатывать от клещей до заезда детей. 

В прошлом году программа капитального ремонта для оздоровительных детских учреждений позволила отремонтировать в лагере «Олимпиец» корпусы, туалетные комнаты и оборудовать систему видеонаблюдения.
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