В Курской области 9-летний мальчик играл с зажигалкой и чуть с сжег дом
ЧП случилось в селе 2-е Засемье Мантуровского района
К счастью, к прибытию огнеборцев пламя уже потушили хозяева дома. Огонь успел повредил лишь стену на площади три квадратных метра. Никто не пострадал.
Как в последствии выяснилось, в доме проживает женщина с дочерью и внуками. Один из детей – девятилетний мальчик – решил поиграться с зажигалкой. Он попробовал поджечь пластик, однако в процессе «игры» огонь перекинулся на стену дома. Ребенок вовремя позвал на помощь взрослых, которые вызвали пожарных и самостоятельно начали тушить возгорание.