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В Курской области 9-летний мальчик играл с зажигалкой и чуть с сжег дом

ЧП случилось в селе 2-е Засемье Мантуровского района
В Курской области 9-летний мальчик играл с зажигалкой и чуть с сжег дом

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В Курской области 9-летний мальчик играл с зажигалкой и чуть с сжег дом. ЧП случилось в селе 2-е Засемье Мантуровского района, сообщает региональное МЧС. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в службу спасения 25 мая в 15:30. На место незамедлительно выехали огнеборцы 14 пожарно-спасательной части района и 33 пожарной части села Сейм.

К счастью, к прибытию огнеборцев пламя уже потушили хозяева дома. Огонь успел повредил лишь стену на площади три квадратных метра. Никто не пострадал. 

Как в последствии выяснилось, в доме проживает женщина с дочерью и внуками. Один из детей – девятилетний мальчик – решил поиграться с зажигалкой. Он попробовал поджечь пластик, однако в процессе «игры» огонь перекинулся на стену дома. Ребенок вовремя позвал на помощь взрослых, которые вызвали пожарных и самостоятельно начали тушить возгорание.

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