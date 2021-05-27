Курская областная Дума утвердила изменения в бюджет

ТАКТ.Бюджет Курской области существенно увеличился. Налоговые доходы стали причиной изменений в главный финансовый документ. Их утвердили в рамках 47-го заседания Курской областной Думы. О том, куда пойдут дополнительные средства и какие еще законы были приняты депутатами, сообщает телеканал
Более 30 вопросов в повестке очередного заседания Курской областной Думы. Основной – внесение изменений в региональный бюджет на нынешний год и плановый период двух следующих. Депутаты утвердили рост доходов областной казны на 12% - почти 8 миллиардов рублей.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Я должен отметить рост налоговой базы нашего региона. И в этом, конечно, заслуга и администрации, и губернатора, но, самое главное, я бы хотел искренне поблагодарить руководителей предприятий. Налоговый доход у нас составит 50 миллиардов 630 миллионов рублей. Особо отмечаю роста налога на прибыль – 6 миллиардов 336 миллионов рублей. Это 34%»
Что касается расходной части, то она также увеличилась. На 8% - почти 6 миллиардов рублей. Средства распределялись с учетом того, что бюджет Курской области изначально носит социальный характер.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Эти средства идут на образование – более двух миллиардов рублей. Идет на социальный блок – там порядка миллиарда 99 миллионов рублей. Увеличивается на миллиард 5 миллионов финансирование здравоохранения, и в этом году, на сегодняшний день, это составит более 7 миллиардов рублей»
Серьезную финансовую подпитку получила также сфера дорожного строительства - 654 миллиона. Почти 150 миллионов дополнительных средств направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов.
С той целью, чтобы Курская область и впредь наращивала доходы, которые идут на развитие различных сфер жизни, региональные парламентарии регулярно оказывают поддержку бизнесу в непростой для него период эпидемии коронавируса. Не стало исключением и 47-е заседание областной Думы.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Предлагаем поддержку индивидуальным предпринимателям в сфере общественного питания. Предусмотрев на их право выбора 5% вместо 6% налоговой ставки, если учитывается только доход, и 12,5% налог за минусом расходов. И это только на 21 год, с тем, что бы те индивидуальные предприниматели, которые платят налоги в Курской области, не перерегистрировались в другие регионы. Хотя и работают в других регионах»
Региональные парламентарии также направили в Госдуму свою законодательную инициативу, в которой предлагается внести изменения в федеральный налоговый кодекс. Речь идет об увеличении максимального размера ставок по земельному налогу в отношении участков сельхозназначения, которые находятся на территории поселений. Это, как считают избранники, позволит снизить потери местных бюджетов.
В ходе заседания заслушан отчет уполномоченного по правам человека в Курской области. В прошлом году ему поступило более тысячи обращений. Они связанны с социальным обеспечением, трудоустройством, медицинской помощью, правоохранительной системой и другими сферами. Владимир Фирсов также поднял вопрос поиска более эффективных механизмов воздействия на тех, кто допускает нарушения.
Владимир Фирсов, уполномоченный по правам человека в Курской области:
«Чаще всего нарушают права человека чиновники. И чиновники не боятся ничего. Они боятся только вышестоящего чиновника. Не какого-то правоохранителя, а того чиновника, у которого находятся в прямом подчинении. Вот сейчас, в связи с тем, что внесены изменения в закон об уполномоченном, я трижды обращался в суд о восстановлении нарушенных прав граждан. Суд все требования мои восстановил, но чиновники их сейчас стараются опротестовать»
Еще одним немаловажным результатом насыщенного дня стало голосование за изменение в региональный закон о господдержке семей. Избранники предоставили право отцам получать выплаты на детей от 3 до 7 лет. Но лишь в том случае, если мать ребенка не имеет гражданства России.
В ходе заседания состав Курской областной Думы претерпел изменения – свои полномочия депутатов сложили Кирилл Сорокин и Надежда Пономарева.
Курская областная Дума утвердила изменения в бюджет
Бюджет Курской области существенно увеличился