В Курске массово счищают с остановок и столбов порочащие ректора СХА плакаты
В мэрии призвали уважительно относиться к труду тех, кто убирает город
Сама Харченко, которая в этом году участвеую в праймериз «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты Госдумы, прокомментировала ситуацию на своей странице в Инстаграм словами: «На войне все средства хороши... Такими методами воюет только тот, кто не умеет побеждать достойно. И кому нечего сказать о своих результатах и добрых делах!»
Ректор сельхозакадемии обратилась к своим сторонникам и попросила их утилизировать этот «спам».