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В Курске массово счищают с остановок и столбов порочащие ректора СХА плакаты

В мэрии призвали уважительно относиться к труду тех, кто убирает город
В Курске массово счищают с остановок и столбов порочащие ректора СХА плакаты

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Сегодня бригады рабочих компании «Благоустройство» массово очищают остановки общественного транспорта и опоры наружного освещения от плакатов, порочащих ректора СХА Екатерину Харченко. Работы выполнены почти на сотне объектов. В мэрии призвали уважительно относиться к труду тех, кто убирает город.

Сама Харченко, которая в этом году участвеую в праймериз «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты Госдумы, прокомментировала ситуацию на своей странице в Инстаграм словами: «На войне все средства хороши... Такими методами воюет только тот, кто не умеет побеждать достойно. И кому нечего сказать о своих результатах и добрых делах!»

Ректор сельхозакадемии обратилась к своим сторонникам и попросила их утилизировать этот «спам».
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