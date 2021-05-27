Курская область увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья

В основном курскую продукцию экспортируют в Латвию, Украину, Вьетнам, Узбекистан, Польшу, Беларусь, Республику Казахстан, Китай и Монголию

Объем экспорта продукции АПК и пищевой промышленности Курской области по итогам прошлого года составил 213,9 млн долларов, что значительно превысило план, установленный в размере 172,7 млн.В основном курскую продукцию экспортируют в Латвию, Украину, Вьетнам, Узбекистан, Польшу, Беларусь, Республику Казахстан, Китай и Монголию. Один из крупных экспортеров в регионе – кондитерская фабрика «КОНТИ-РУС».В этом году целевой показатель экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в регионе должен достигнуть 181,8 млн долларов. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт АПК по итогам 4 месяцев этого года составил около 72 млн долларов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.