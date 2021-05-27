От мошенников спасут старые добрые телефонные будки

пишут «Известия».Банки начали использовать таксофоны для информирования клиентов о мошенничестве. Первым эту технологию начал внедрять банк «Тинькофф». Представители банка сообщили, что они уверены в том, что те клиенты, которые уже ознакомились с возможными сценариями обмана со стороны злоумышленников, попадают в их сети на 30-40% реже,
Киберграмотность и финансовая безопасность – важнейшие направления в работе Центробанка. Коммерческие банки внедряют различные сервисы и программы для информирования клиентов, наиболее распространенные среди них – пуш-уведомления, колл-центры, смс и почтовые рассылки. Эксперты утверждают, что на сегодняшний день до половины трудоспособного населения страны уже могут считать себя защищенными от мошенников, поскольку они знакомы с базовыми принципами поведения на финансовом рынке.
Кампания банка «Тинькофф» стартовала в середине мая и к сегодняшнему дню охватила уже пятьсот тысяч человек по всей стране. После снятия трубки пользователь слышит голос Олега – голосового помощника банка, который рассказывает об основах защиты от мошенников, перечисляет правила безопасности и даже может ответить на вопросы. В некоторых случаях Олег даже ставит записи реальных разговоров мошенников, которые звонили клиентам с целью обмана, а натыкались на Олега, который, к примеру, мог рассказать им анекдот про телефонное мошенничество.
Всего программа банка охватила 90 тысяч населенных пунктов, и, по словам работников «Тинькофф», самыми отзывчивыми и лояльными оказались жители Сибири. Так, в Новосибирске, Омске и Иркутске 34% звонков заканчивались положительно.
Сетью таксофонов в России управляет единственный оператор – «Ростелеком». По словам представителей компании, после того как 1 ноября 2019 года была отменена плата за звонки на номера российских операторов, использование уличных телефонных автоматов возросло в 2,6 раза. Сеть «Ростелекома» охватывает 131 тысячу населенных пунктов, причем 80% из них имеют до 500 жителей. И это очень важно, поскольку зачастую в таких местах таксофон – единственный способ связи с остальным миром, и мошенники умудряются «доставать» людей даже там.
В банке «Тинькофф» так прокомментировали данный аспект: «Такой формат коммуникации актуален для той аудитории, которая, например, не смотрит обучающие ролики на Ютубе. В частности, в небольших населённых пунктах могут быть проблемы с интернетом. При этом телефонное мошенничество — бич нашего времени, который может дотянуться до любой точки страны».
В настоящее время Тинькофф также готовит к запуску новую технологию по защите от мошенников и спамеров на базе своего голосового ассистента Олега - в частности, компания на днях запустила рекламный ролик про защитника Олега и сайт oleg.tinkoff.ru.
От мошенников спасут старые добрые телефонные будки
В современном мире порой самые неожиданные технологические решения оказываются весьма уместными и востребованными.